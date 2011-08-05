Смирнова Евгения Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1929
Дата смерти05.08.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1953
Сын: Смирнов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Смирнов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
31.01.1957
Дочь: Тимофеева (Смирнова) Галина Викторовна
Отец ребёнка: Смирнов Виктор Васильевич
Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
05.08.2011