Смирнова Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Евгения Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1929

Дата смерти

05.08.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1953

Сын: Смирнов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Смирнов Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
31.01.1957

Дочь: Тимофеева (Смирнова) Галина Викторовна

Отец ребёнка: Смирнов Виктор Васильевич

Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
05.08.2011

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