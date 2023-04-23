Лепшокова Къарылгъач — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепшокова Къарылгъач

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айбазов Халит Дыгытдыевна

Отец ребёнка: Айбазов Дыгытды

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айбазов Дыгытды

Рождение ребёнка
27.08.1907

Дочь: Узденова Супият Дыгытдыевна

Отец ребёнка: Айбазов Дыгытды

Смерть
Неизвестно

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