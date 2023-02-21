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- Екатерина Ивановна

Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Бракосочетание
24.01.1877 ст.

Муж: Лысов Иван Сергеевич

Бракосочетание
24.01.1877 ст.

Муж: Лысов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.

Сын: Лысов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Сергеевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1882 ст.

Дочь: Лысова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Сергеевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1883 ст.

Сын: Лысов Иван Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Сергеевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1889 ст.

Сын: Лысов Яков Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Сергеевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1895 ст.

Сын: Лысов сын Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Сергеевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1898 ст.

Дочь: Лысова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Сергеевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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