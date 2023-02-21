- Екатерина Ивановна
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияВычислено 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1858 ст.
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Бракосочетание
24.01.1877 ст.
Муж: Лысов Иван Сергеевич
Бракосочетание
24.01.1877 ст.
Муж: Лысов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
21.07.1882 ст.
Дочь: Лысова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
25.09.1883 ст.
Сын: Лысов Иван Иванович
Отец ребёнка: Лысов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
09.10.1889 ст.
Сын: Лысов Яков Иванович
Отец ребёнка: Лысов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1895 ст.
Сын: Лысов сын Иванович
Отец ребёнка: Лысов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
26.09.1898 ст.
Дочь: Лысова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Сергеевич