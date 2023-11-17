Оксимец (Попов) Яна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец (Попов) Яна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

1944 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1970

Отец: Попов Алексей

Мать: Попова Тамара

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