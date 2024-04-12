Екатерина Романовна
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Бракосочетание
21.02.1907 ст.
Ильинская церковь, Черма 21.02.1907 Чермы крестьянин Василий Константинович 31 Заклинье, Добручинская волость крестьянская девица Екатерина Романовна 25 по жениху Заклинье, Добручинская волость кре... Показать все
Рождение ребёнка
07.04.1909 ст.
Сын: Константинов Яков Васильевич
Отец ребёнка: Василий Константинович
Ильинская церковь, Черма 07.04.1909 Чермы Яков Васильевич Чермы отец крестьянин Василий Константинович Чермы мать жена Екатерина Романовна Заклинье, Добручинская волость крестьянин Яков Романович... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно