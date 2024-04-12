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Екатерина Романовна

Место рождения

Заклинье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Заклинье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.02.1907 ст.

Муж: Василий Константинович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 21.02.1907 Чермы крестьянин Василий Константинович 31 Заклинье, Добручинская волость крестьянская девица Екатерина Романовна 25 по жениху Заклинье, Добручинская волость кре... Показать все
Рождение ребёнка
07.04.1909 ст.

Сын: Константинов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Василий Константинович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 07.04.1909 Чермы Яков Васильевич Чермы отец крестьянин Василий Константинович Чермы мать жена Екатерина Романовна Заклинье, Добручинская волость крестьянин Яков Романович... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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