Попов Спиридон Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1850 и 1858
Рождение ребёнка
Около 1863
Мать ребёнка: Попова (Минина) Ефимия Терентьевна
Место жительства
Между 1889 и 1917
Ивановка, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1917