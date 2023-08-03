Попов Спиридон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Спиридон Иванович

Место рождения

Тамбовка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Между 1850 и 1858

Жена: Попова (Минина) Ефимия Терентьевна

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Попов Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Попова (Минина) Ефимия Терентьевна

Тамбовка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Между 1889 и 1917
Ивановка, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1917

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