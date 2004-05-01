Старцева (Старцева) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1921
Дата смерти01.05.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1921
Отец: Старцев Иван
Мать: Старцева Матрёна
Рождение ребёнка
11.07.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.05.2004
Омск, город Омск, Омская область