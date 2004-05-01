Старцева (Старцева) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцева (Старцева) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1921

Дата смерти

01.05.2004

Пол

Женский

Отец

После 1884 г.р.

Мать

После 1890 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1921

Отец: Старцев Иван

Мать: Старцева Матрёна

Рождение ребёнка
11.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванович Старцев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванович Старцев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванович Старцев Дмитрий

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.05.2004
Омск, город Омск, Омская область
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