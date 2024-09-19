Авдулов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Авдулов Василий Дмитриевич
Мать: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдулов Гавриил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдулов Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдулов Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Военная служба
Неизвестно
подпоручик
Смерть
Неизвестно