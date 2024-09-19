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Авдулов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Авдулов Василий Дмитриевич

Мать: не указана

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдулов Гавриил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдулов Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдулов Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Военная служба
Неизвестно
подпоручик
Смерть
Неизвестно

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