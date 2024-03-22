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Петряшов Александр Никитин

Место рождения

Плесо, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петряшев Никита

Мать: не указана

Плесо, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Ранение - РГВИА ф. 16196. оп. 1 д. 169899, л. 530
Военная служба
20.08.1916 ст.
Ранение - РГВИА ф. 16196. оп. 1 д. 169899, л. 530
Военная служба
03.09.1916
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Попал в лазарет. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). Ящик 2647-П, л. 624
Смерть
Неизвестно
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