Петряшов Александр Никитин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петряшев Никита
Ранение - РГВИА ф. 16196. оп. 1 д. 169899, л. 530
Военная служба
20.08.1916 ст.
Ранение - РГВИА ф. 16196. оп. 1 д. 169899, л. 530
Военная служба
03.09.1916
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Попал в лазарет. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). Ящик 2647-П, л. 624
Смерть
Неизвестно