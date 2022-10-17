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Гартих Алексадр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1974

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1974

Отец: Гатвих Яков Васильевич

Мать: Гартвих (Гаврильченко) Надежда Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.07.2015

Дочь: Гартвих Анна Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.08.2018

Дочь: Гартвих Дарья Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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