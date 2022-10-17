Гартих Алексадр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.2015
Дочь: Гартвих Анна Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.08.2018
Дочь: Гартвих Дарья Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности