- Александр Павлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1856 ст.
Дата смерти10.05.1901 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
10.05.1901 ст.
Крестьянин, после 1-го брака в 45 лет (от надсады)
Похороны
12.05.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.87-88 (Умершие №-22м)