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- Александр Павлович

Место рождения

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Вычислено 1856 ст.

Дата смерти

10.05.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
10.05.1901 ст.
Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянин, после 1-го брака в 45 лет (от надсады)
Похороны
12.05.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.87-88 (Умершие №-22м)

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