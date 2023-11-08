Самоварова Дарья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Самоваров Александр Иванов
Отец ребёнка: Самоваров Иван Абрамов
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Самоваров Иван Абрамов
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Самоваров Иван Абрамов
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Самоваров Иван Абрамов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Самоваров Иван Абрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно