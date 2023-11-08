Самоварова Дарья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоварова Дарья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Самоваров Александр Иванов

Отец ребёнка: Самоваров Иван Абрамов

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Самоваров Петр Иванов

Отец ребёнка: Самоваров Иван Абрамов

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Самоваров Федот Иванов

Отец ребёнка: Самоваров Иван Абрамов

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Самоваров Иван Иванов

Отец ребёнка: Самоваров Иван Абрамов

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самоваров Федор Иванов

Отец ребёнка: Самоваров Иван Абрамов

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоваров Иван Абрамов

Место жительства
Неизвестно
Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Смерть
Неизвестно
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