Пономарева (Неудакина) Евдокия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неудакин Прокопий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Филипп Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Феоктист Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
26.01.1869
Сын: Пономарев Ксенофонт Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Прокопьевич
Смерть
Неизвестно