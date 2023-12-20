Пономарева (Неудакина) Евдокия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Неудакина) Евдокия Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неудакин Прокопий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Филипп Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Феоктист Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
26.01.1869

Сын: Пономарев Ксенофонт Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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