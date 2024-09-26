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Беляй Захарий

Место рождения

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Вычислено 1804 г.р.

Жена

Вычислено 1823 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Беляй Тимофей I 1

Мать: Беляй Марфа

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляй Ануфрий

Мать ребёнка: Беляй Марфа

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляй Марфа

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Беляй Тимофей

Мать ребёнка: Беляй Марфа

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Беляй) Пелагея

Мать ребёнка: Беляй Марфа

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Беляй Митрофан

Мать ребёнка: Беляй Марфа

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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