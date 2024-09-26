Беляй Захарий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Беляй Тимофей I 1
Мать: Беляй Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляй Ануфрий
Мать ребёнка: Беляй Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляй Марфа
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Беляй Тимофей
Мать ребёнка: Беляй Марфа
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Беляй) Пелагея
Мать ребёнка: Беляй Марфа
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Беляй Митрофан
Мать ребёнка: Беляй Марфа
Смерть
Неизвестно