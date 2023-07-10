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Чуднова Афимья Акимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

До 1834 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1803 ст.

Муж: Чуднов Петр Тарасов

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Фонд 3 Опись 15 Дело 213 лист 457об. | ГАТО
Рождение ребёнка
01.09.1805 ст.

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Чуднов Петр Тарасов

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Чуднов Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Чуднов Петр Тарасов

Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Чуднов Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Чуднов Петр Тарасов

Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Аксинья Петровна

Отец ребёнка: Чуднов Петр Тарасов

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Чуднов Петр Тарасов

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1834 ст.
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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