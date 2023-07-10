Чуднова Афимья Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиДо 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1803 ст.
Муж: Чуднов Петр Тарасов
Фонд 3 Опись 15 Дело 213 лист 457об. | ГАТО
Рождение ребёнка
01.09.1805 ст.
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Чуднов Петр Тарасов
ГАТО
Рождение ребёнка
1812 ст.
Отец ребёнка: Чуднов Петр Тарасов
Рождение ребёнка
1812 ст.
Отец ребёнка: Чуднов Петр Тарасов
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Аксинья Петровна
Отец ребёнка: Чуднов Петр Тарасов
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Чуднов Петр Тарасов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834 ст.