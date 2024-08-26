Березкин Валентин Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1952
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1952
Отец: Березкин Дмитрий Иванович
Мать: Цыкунова Галина
Бракосочетание
07.12.1974
Рождение ребёнка
17.06.1975
Сын: Березкин Андрей Валентинович
Мать ребёнка: Буханова Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
07.12.1979
Дочь: Березкина Марина Валентиновна
Мать ребёнка: Буханова Светлана Васильевна
Смерть
1995