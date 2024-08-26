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Березкин Валентин Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1952

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1952

Отец: Березкин Дмитрий Иванович

Мать: Цыкунова Галина

Бракосочетание
07.12.1974

Жена: Буханова Светлана Васильевна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
17.06.1975

Сын: Березкин Андрей Валентинович

Мать ребёнка: Буханова Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
07.12.1979

Дочь: Березкина Марина Валентиновна

Мать ребёнка: Буханова Светлана Васильевна

Гомель, Гомельская область
Смерть
1995

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