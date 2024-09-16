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Бузилов Тимофей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1894 ст.

Дата смерти

25.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1894 ст.

Отец: Бузилов Александр Егоров

Мать: Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова

Бракосочетание
06.02.1913

Жена: Бузилова-Наборщикова Наталья Петровна

Бракосочетание
06.02.1913 ст.

Жена: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1922

Сын: Бузилов Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Бузилова-Наборщикова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
31.03.1926

Дочь: Бузилова Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Бузилова-Наборщикова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
06.09.1927

Сын: Бузилов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Бузилова-Наборщикова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
31.03.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бузилова-Наборщикова Наталья Петровна

Смерть
25.09.1937

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