Бузилов Тимофей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1894 ст.
Дата смерти25.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1894 ст.
Бракосочетание
06.02.1913
Бракосочетание
06.02.1913 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1922
Сын: Бузилов Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Бузилова-Наборщикова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
31.03.1926
Дочь: Бузилова Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Бузилова-Наборщикова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
06.09.1927
Сын: Бузилов Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Бузилова-Наборщикова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
31.03.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бузилова-Наборщикова Наталья Петровна
Смерть
25.09.1937