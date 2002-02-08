Вафин Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вафин Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.2002

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2002

Отец: Вафин Сергей Марсельевич

Мать: Демина Наталья Васильевна

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