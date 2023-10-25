Разуваева (Бирюкова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разуваева (Бирюкова) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Бирюков Павел

Мать: Бирюкова Елизавета

Рождение ребёнка
15.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Разуваев Александр Васильевич

Можайск, Можайский, Московская область
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Смерть
1942
Москва, город федерального значения Москва
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