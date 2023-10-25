Разуваева (Бирюкова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Бирюков Павел
Мать: Бирюкова Елизавета
Рождение ребёнка
15.12.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Разуваев Александр Васильевич
Можайск, Можайский, Московская область
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Смерть
1942
Москва, город федерального значения Москва