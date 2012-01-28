Романенко евгения григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко евгения григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ар
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.2012

Отец: Романенко григорий николаевич

Мать: Романенко юлия андреевна

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