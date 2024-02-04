Панюшев Семён Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панюшев Семён Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

29.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Панюшев Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панюшева Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панюшева Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Панюшева Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панюшев Александр Семенович

Мать ребёнка: Панюшева Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
22.05.1928

Сын: Панюшев Андрей Семенович

Мать ребёнка: Панюшева Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
08.12.1936

Сын: Панюшев Виктор Семенович

Мать ребёнка: Панюшева Анна Леонтьевна

Смерть
29.01.1942

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