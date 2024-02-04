Панюшев Семён Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти29.01.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Панюшев Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панюшева Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панюшева Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Панюшева Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панюшев Александр Семенович
Мать ребёнка: Панюшева Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
22.05.1928
Мать ребёнка: Панюшева Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
08.12.1936
Мать ребёнка: Панюшева Анна Леонтьевна
Смерть
29.01.1942