Леонов Леон Тихонович 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Леонов Леон Тихонович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1822, Битюково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Отец
Леонов Тихон Астафьевич1780 г.р.
Мать
Леонова (Леонов) ?Неизвестно г.р.
Супруги
(Леонова) Прасковья Герасимовна1825 г.р.
Дети
Леонов Стефан Леонович09.12.1845 г.р.
(Леонова) Анна Леоновна1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Леонов Тихон Астафьевич

Мать: Леонова (Леонов) ?

Битюково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Василий Леонович

Мать ребёнка: (Леонова) Прасковья Герасимовна

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Восприемники: села Клушино дьячок Василий Соколов и деревни Битюково кр-на Василия Григорьева жена Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Матвей Леонович

Мать ребёнка: (Леонова) Прасковья Герасимовна

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Восприемники: деревни Битюково кр-н Егор Егоров и кр-на Федора Егорова жена Пелагея Миьрофанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Леонова) Наталья Леоновна

Мать ребёнка: (Леонова) Прасковья Герасимовна

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Восприемники: деревни Резаново кр-на Гаврилы Герасимова жена Параскева Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Леонова) Васса Леоновна

Мать ребёнка: (Леонова) Прасковья Герасимовна

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Восприемники: деревни Битюково кр-на Василия Григорьева жена Анастасия Семенова

Бракосочетание
12.02.1845

Жена: (Леонова) Прасковья Герасимовна

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Поручители по жениху: деревни Битюково кр-не: Макарий Тихонов, Иван Иванов и Игнатий Афанасьев

Рождение ребёнка
09.12.1845

Сын: Леонов Стефан Леонович

Мать ребёнка: (Леонова) Прасковья Герасимовна

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Восприемники: деревни Битюково кр-н Федор Андреев и кр-на Ивана Григорьева жена Акилина Тихонова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Леонова) Анна Леоновна

Мать ребёнка: (Леонова) Прасковья Герасимовна

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Рождение ребёнка
28.10.1861

Сын: Леонов Павел Леонович

Мать ребёнка: (Леонова) Прасковья Герасимовна

Битюково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Восприемники: кр-н Дер.Битюково Александр Егоров и кр-на Андрея Саввина дочь девица Ксения Андреева

Рождение ребёнка
19.10.1863

Дочь: (Леонова) Параскева Леоновна

Мать ребёнка: (Леонова) Прасковья Герасимовна

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Восприемники: деревни Битюково умершего кр-на Ивана Егорова дочь девица Екатерина Иванова

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