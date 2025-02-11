Леонов Леон Тихонович
мужской, родился 1822, Битюково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
ОтецЛеонов Тихон Астафьевич1780 г.р.
МатьЛеонова (Леонов) ?Неизвестно г.р.
Супруги
(Леонова) Прасковья Герасимовна1825 г.р.
Дети
Леонов Стефан Леонович09.12.1845 г.р.
(Леонова) Анна Леоновна1847 г.р.Показать еще 6
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Леонов Тихон Астафьевич
Мать: Леонова (Леонов) ?
Битюково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Леонова) Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Леонова) Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Леонова) Наталья Леоновна
Мать ребёнка: (Леонова) Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Леонова) Васса Леоновна
Мать ребёнка: (Леонова) Прасковья Герасимовна
Бракосочетание
12.02.1845
Рождение ребёнка
09.12.1845
Мать ребёнка: (Леонова) Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Леонова) Анна Леоновна
Мать ребёнка: (Леонова) Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
28.10.1861
Мать ребёнка: (Леонова) Прасковья Герасимовна
Битюково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1863
Дочь: (Леонова) Параскева Леоновна
Мать ребёнка: (Леонова) Прасковья Герасимовна