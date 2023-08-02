Карый Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти05.12.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Карый Иван Игнатович
Мать: Карый Матрена
Военная служба
05.04.1943
ЦАМО РФ - Ф - 7348-67348с-6
Военная служба
С 20.05.1944 по 21.05.1944
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
ЦАМО РФ Пятигорский ВПП. оп-294901-34
Смерть
05.12.1944
ЦАМО РФ Ф - 58-18001-195
Похороны
05.12.1944
Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Военная награда
31.03.1945
ЦАМО РФ шк-37а,ящ-14
Военная награда
14.05.1945
ЦАМО РФ , Ф -33-68572-2223