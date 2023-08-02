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Карый Георгий Иванович

Место рождения

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1923

Дата смерти

05.12.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Карый Иван Игнатович

Мать: Карый Матрена

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
05.04.1943
Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
ЦАМО РФ - Ф - 7348-67348с-6
Военная служба
С 20.05.1944 по 21.05.1944
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
ЦАМО РФ Пятигорский ВПП. оп-294901-34
Смерть
05.12.1944
ЦАМО РФ Ф - 58-18001-195
Похороны
05.12.1944
Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Военная награда
31.03.1945
ЦАМО РФ шк-37а,ящ-14
Военная награда
14.05.1945
ЦАМО РФ , Ф -33-68572-2223

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