Абрамов Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Николай Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1906

Дата смерти

09.02.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Абрамова (Кулезнева) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Абрамова (Кулезнева) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.06.1945

Дочь: Заватрова (Абрамова) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Абрамова (Кулезнева) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.03.1948

Дочь: Товцева (Абрамова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Абрамова (Кулезнева) Анна Дмитриевна

Смерть
09.02.1963

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