Абрамов Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1906
Дата смерти09.02.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Абрамова (Кулезнева) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Абрамова (Кулезнева) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.06.1945
Дочь: Заватрова (Абрамова) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Абрамова (Кулезнева) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.03.1948
Дочь: Товцева (Абрамова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Абрамова (Кулезнева) Анна Дмитриевна
Смерть
09.02.1963