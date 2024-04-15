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Непогодин Тит Александрович

Место рождения

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

После 1884

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Непогодин Александр Максимович

Мать: не указана

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непогодина Тит Жена Матрена Ивановна

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Непогодин Алексей Титович

Мать ребёнка: Непогодина Тит Жена Матрена Ивановна

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Непогодин Яков Титович

Мать ребёнка: не указана

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1881

Сын: Непогодин Фрол Титович

Мать ребёнка: не указана

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.11.1884

Сын: Непогодин Стефан Титович

Мать ребёнка: не указана

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1888

Сын: Непогодин Ефрем Титович

Мать ребёнка: не указана

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1989

Дочь: Непогодина Александра Титовна

Мать ребёнка: не указана

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1884
Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

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