Непогодин Тит Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиПосле 1884
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Непогодин Александр Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Непогодин Алексей Титович
Мать ребёнка: Непогодина Тит Жена Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.10.1881
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1884
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1888
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1989
Дочь: Непогодина Александра Титовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1884