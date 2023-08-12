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Неяглов Александр Алексеевич

Место рождения

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Неяглов Алексей

Мать: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Лечение в госпитале
1942
Картотека ранений Дата рождения: __.__.1921 Судьба: выписан Дата выбытия: 22.01.1942 Причина выбытия: выбыл в часть Госпиталь: ЭГ 990 Документ находится в: Филиал ЦАМО (Архив военно-медицинских докум... Показать все
Упоминание
1942
Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1921 Место рождения: Горьковская обл., Павловский р-н, д. Кряжи Дата и место призыва: __.__.1940 Павловский РВК, Горьковская обл., Павло... Показать все
Награда
1943
Наградной документ Воинское звание: сержант Воинская часть: 122 сп 201 сд Наименование награды: Медаль «За оборону Ленинграда» Приказ подразделения от: 07.08.1943 Издан: 122 сп 201 сд Информация об а... Показать все
Награда
21.01.1945
Наградной документ Дата рождения: __.__.1921 Место призыва: Павловский РВК, Горьковская обл., Павловский р-н Дата поступления на службу: 04.09.1942 Воинское звание: ст. сержант Воинская часть: 296 сп ... Показать все
Место жительства
1985
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Награда
1985
Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1921 Место рождения: Горьковская обл., г. Павлово Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени Номер документа: 74 Дата документа: 06.0... Показать все
Смерть
Неизвестно

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