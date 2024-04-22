Чурилина Домна Михайлова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
23.04.1822 ст.
Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.12.1825 ст.
Дочь: Анисья Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Чурилин Иван Мл Наумов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
26.05.1828 ст.
Сын: Чурилин Никита Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Иван Мл Наумов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
30.12.1833 ст.
Дочь: Татьяна Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Чурилин Иван Мл Наумов (Ич)
Рождение ребёнка
17.03.1836 ст.
Дочь: Дарья Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Чурилин Иван Мл Наумов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
26.12.1840 ст.
Сын: Чурилин Степан Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Иван Мл Наумов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
09.04.1843 ст.
Дочь: Ирина Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Чурилин Иван Мл Наумов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно