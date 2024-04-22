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Чурилина Домна Михайлова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Михайла Меньшой Афанасьев (Ич)

Мать: Настасья Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
23.04.1822 ст.

Муж: Чурилин Иван Мл Наумов (Ич)

Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.12.1825 ст.

Дочь: Анисья Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Чурилин Иван Мл Наумов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
26.05.1828 ст.

Сын: Чурилин Никита Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Иван Мл Наумов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
30.12.1833 ст.

Дочь: Татьяна Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Чурилин Иван Мл Наумов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.03.1836 ст.

Дочь: Дарья Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Чурилин Иван Мл Наумов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
26.12.1840 ст.

Сын: Чурилин Степан Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Иван Мл Наумов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
09.04.1843 ст.

Дочь: Ирина Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Чурилин Иван Мл Наумов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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