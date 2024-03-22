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Купцова Елизавета Прокопьевна

Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1845 ст.

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.

Отец: Прокопий Стефанович

Мать: Афимия Пахомовна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Дочь: Таисина Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Купцов Яков Романович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-189 Восприемники: Воинка - Иван Семёнович и крестьянская дочь девица Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Купцов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Купцов Яков Романович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-189 Восприемники: Воинка - Семён Иванович и крестьянская дочь девица Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Дочь: Панина Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Купцов Яков Романович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купцов Яков Романович

Смерть
1911
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