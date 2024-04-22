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Соловьева (Сергеева) Валентина Михайловна
Соловьева (Сергеева) Валентина Михайловна
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
22.10.1932
Пол
Женский
Отец
Сергеев Михаил Семенович
1911 г.р.
Мать
Сергеева (Вихрова) Клавдия Дмитриевна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1932
Отец:
Сергеев Михаил Семенович
Мать:
Сергеева Клавдия Дмитриевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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