Соловьева (Сергеева) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Сергеева) Валентина Михайловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.10.1932

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1932

Отец: Сергеев Михаил Семенович

Мать: Сергеева Клавдия Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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