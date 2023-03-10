Чесноков Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1982
Рождение ребёнка
19.10.2001
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
03.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чеснокова Карина Сергеевна
Развод
Неизвестно
Жена: Чеснокова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно