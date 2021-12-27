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Соколовский Евгений Михайлович

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

05.11.1945

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1945
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Между 1973 и 1977

Жена: Соколовская (Васильева) Лилия Владимировна

Рождение ребёнка
29.06.1977

Дочь: Соколовская Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Соколовская (Васильева) Лилия Владимировна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
31.12.1982

Дочь: Соколовская Яна Евгеньевна

Мать ребёнка: Соколовская (Васильева) Лилия Владимировна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.08.1984

Дочь: Соколовская Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Соколовская (Васильева) Лилия Владимировна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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