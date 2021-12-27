Соколовский Евгений Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.11.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1945
Бракосочетание
Между 1973 и 1977
Рождение ребёнка
29.06.1977
Дочь: Соколовская Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Соколовская (Васильева) Лилия Владимировна
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
31.12.1982
Дочь: Соколовская Яна Евгеньевна
Мать ребёнка: Соколовская (Васильева) Лилия Владимировна
Рождение ребёнка
05.08.1984
Дочь: Соколовская Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Соколовская (Васильева) Лилия Владимировна