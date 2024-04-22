Чурилин Иван Севастьянов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
13.01.1823 ст.
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Чурилин Матвей Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Агафья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Аграфена Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Агафья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Елена Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Агафья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Чурилин Михаил Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Агафья Васильева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1857