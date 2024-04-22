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Чурилин Иван Севастьянов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Чурилин Севастьян Павлов (Ич)

Мать: Чурилина Авдотья Никонова?

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
13.01.1823 ст.

Жена: Чурилина Агафья Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Чурилин Матвей Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Агафья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Аграфена Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Агафья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Елена Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Агафья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Чурилин Михаил Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Агафья Васильева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1857
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