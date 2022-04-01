Шарафутдинова (Лоцманова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1967
Дочь: (Шарафутдинова) Ирина Рафаиловна
Отец ребёнка: Шарафутдинов Рафаил
Рождение ребёнка
Около 1971
Дочь: (Шарафутдинова) Надежда Рафаиловна
Отец ребёнка: Шарафутдинов Рафаил
Смерть
?.04.2022