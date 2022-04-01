Шарафутдинова (Лоцманова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинова (Лоцманова) Александра Ивановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лоцманов Иван Васильевич

Мать: Овсянкина Екатерина Матвеева

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1967

Дочь: (Шарафутдинова) Ирина Рафаиловна

Отец ребёнка: Шарафутдинов Рафаил

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1971

Дочь: (Шарафутдинова) Надежда Рафаиловна

Отец ребёнка: Шарафутдинов Рафаил

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.04.2022

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