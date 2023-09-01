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Урюпин Иван Николаевич

Место рождения

Покосное, Манский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

19.01.1932

Дата смерти

01.09.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1932

Отец: Урюпин Николай Иванович

Мать: Урюпина Анна Егоровна

Покосное, Манский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
14.12.1956

Жена: Урюпина Мария Ильинична

Покосное, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.04.1958

Дочь: Друзева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Урюпина Мария Ильинична

Рождение ребёнка
27.06.1963

Дочь: Ярцева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Урюпина Мария Ильинична

Партизанское, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
01.09.2023
Гремучий, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
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