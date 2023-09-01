Урюпин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.01.1932
Дата смерти01.09.2023
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1932
Отец: Урюпин Николай Иванович
Мать: Урюпина Анна Егоровна
Бракосочетание
14.12.1956
Жена: Урюпина Мария Ильинична
Рождение ребёнка
04.04.1958
Дочь: Друзева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Урюпина Мария Ильинична
Рождение ребёнка
27.06.1963
Дочь: Ярцева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Урюпина Мария Ильинична
Партизанское, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
01.09.2023
Гремучий, Богучанский муниципальный район, Красноярский край