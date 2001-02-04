Тутаев Антон Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутаев Антон Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.2001

Пол

Мужской

Отец

1966 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.2001

Отец: Тутаев Виктор

Мать: Тутаева Нелли Николаевна

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