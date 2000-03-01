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Суслин Иван Николаевич
Суслин Иван Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.03.2000
Пол
Мужской
Отец
Суслин Николай Викторович
1976 г.р.
Мать
Суслина Елена Викторовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.2000
Отец:
Суслин Николай Викторович
Мать:
Суслина Елена Викторовна
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