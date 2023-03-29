Исламова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсламова Елена Владимировна

Исламова Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1984

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1962 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1984

Отец: Кузнецов Владимир Гавриилович

Мать: Кузнецова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
14.09.2010

Сын: Исламов Тимур Эльвинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.05.2018

Сын: Исламов Даниил Эльвинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Королёв, Королев, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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