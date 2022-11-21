Кривоножкова (Борисова) Афанасья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Кривоножкова(Кривоношкова)) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Кривоножков(Кривоношков) Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Кривоножкова(Кривоношкова)) Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Кривоножков(Кривоношков) Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кривоножков(Кривоношков) Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Кривоножков(Кривоношков) Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Кривоножков(Кривоношков) Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Кривоножков(Кривоношков) Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1865
Смерть
Неизвестно