Кривоножкова (Борисова) Афанасья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривоножкова (Борисова) Афанасья Васильевна

Кривоножкова (Борисова) Афанасья Васильевна

Место рождения

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоножков(Кривоношков) Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Кривоножкова(Кривоношкова)) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Кривоножков(Кривоношков) Дмитрий Васильевич

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Кривоножкова(Кривоношкова)) Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кривоножков(Кривоношков) Дмитрий Васильевич

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кривоножков(Кривоношков) Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Кривоножков(Кривоношков) Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Кривоножков(Кривоношков) Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кривоножков(Кривоношков) Дмитрий Васильевич

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Кривоножков(Кривоношков) Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Кривоножков(Кривоношков) Дмитрий Васильевич

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Кривоножкова(Кривоношкова)) Феодосья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кривоножков(Кривоношков) Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.