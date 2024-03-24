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Левин Алексей Трифонович

Место рождения

Лысые Горы, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Лысые Горы, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Левина Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Колодина Агрепина Максимовна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ядрошникова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Колодина Агрепина Максимовна

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Белоусова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Колодина Агрепина Максимовна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колодина Агрепина Максимовна

Смерть
1962
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