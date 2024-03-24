Левин Алексей Трифонович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Левина Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Колодина Агрепина Максимовна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ядрошникова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Колодина Агрепина Максимовна
Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Белоусова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Колодина Агрепина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962