Некрасов Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения04.09.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1809
Отец: Некрасов Алексей Алимпиев
Мать: Некрасова Фекла Петрова
Бракосочетание
09.11.1830
Рождение ребёнка
28.05.1832
Сын: Некрасов Александр Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
16.12.1833
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Иванова
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно