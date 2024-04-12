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Некрасов Иван Алексеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.09.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1809

Отец: Некрасов Алексей Алимпиев

Мать: Некрасова Фекла Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1830

Жена: Некрасова Гликерия Иванова

Рождение ребёнка
28.05.1832

Сын: Некрасов Александр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.12.1833

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Иванова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Некрасов Федор Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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