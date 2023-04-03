Захарьин Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Сын: Захарьин Сергей Терентьев
Мать ребёнка: Захарьин (Разинкова) Февронья ???
Рождение ребёнка
1752
Сын: Захарьин Михаиила Терентьев
Мать ребёнка: Захарьин (Разинкова) Февронья ???
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Захарьин (Разинкова) Февронья ???
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Захарьина) Агафья Терентьева
Мать ребёнка: Захарьин (Разинкова) Февронья ???
Смерть
После 1748