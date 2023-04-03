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Захарьин Терентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Захарьин Савва

Мать: Захарьина (Стародубцова) Татьяна Еремеева

Место жительства
Неизвестно
Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Захарьин Сергей Терентьев

Мать ребёнка: Захарьин (Разинкова) Февронья ???

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Захарьин Михаиила Терентьев

Мать ребёнка: Захарьин (Разинкова) Февронья ???

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Захарьин Архип Терентьев

Мать ребёнка: Захарьин (Разинкова) Февронья ???

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Захарьина) Агафья Терентьева

Мать ребёнка: Захарьин (Разинкова) Февронья ???

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
После 1748

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