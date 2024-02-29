Пономарев Алексей Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Алексей Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономарев Платон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1902

Дочь: Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Пономарева Лидия Емельяновна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1904

Сын: Пономарев Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Пономарева Лидия Емельяновна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.05.1905

Дочь: Серафима Алексеевна

Мать ребёнка: Пономарева Лидия Емельяновна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Лидия Емельяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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