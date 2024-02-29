Пономарев Алексей Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пономарев Платон
Рождение ребёнка
27.05.1902
Дочь: Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Пономарева Лидия Емельяновна
Рождение ребёнка
27.01.1904
Сын: Пономарев Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Пономарева Лидия Емельяновна
Рождение ребёнка
29.05.1905
Дочь: Серафима Алексеевна
Мать ребёнка: Пономарева Лидия Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно