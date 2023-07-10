Емельянов Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельянов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филина (Емельянова) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Емельянова) Наталья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Емельянова) Матрона Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Петр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Пимонова (Емельянова) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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