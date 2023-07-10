Емельянов Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельянов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филина (Емельянова) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Емельянова) Наталья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Алексей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Емельянова) Матрона Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Пимонова (Емельянова) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно