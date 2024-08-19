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Lösönen Anufrei («Onufrei») Saveleinpoika

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Место рождения

Suistamo, Finland

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

29.01.1823

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Lösönen Feodor Onufrijev Anufreinpoika

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Lösönen Juda Anufreinpoika

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.01.1823
Похороны
Неизвестно

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