Lösönen Anufrei («Onufrei») Saveleinpoika
Место рожденияSuistamo, Finland
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти29.01.1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Lösönen Feodor Onufrijev Anufreinpoika
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Lösönen Juda Anufreinpoika
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.01.1823
Похороны
Неизвестно