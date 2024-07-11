Нечаева (Ковалева) Ольга
Место рожденияОренбургская обл., Ташлинский р-н, с. Шумаево
Дата рождения18.08.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1928
Отец: Ковалев Гаврил
Гражданство
Неизвестно
Шумаево, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нечаев Петр
Рождение ребёнка
1959
Сын: Нечаев Валерий
Отец ребёнка: Нечаев Петр
Смерть
Неизвестно