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Нечаева (Ковалева) Ольга

Место рождения

Оренбургская обл., Ташлинский р-н, с. Шумаево

Дата рождения

18.08.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1928

Отец: Ковалев Гаврил

Мать: Ковалева (Тетерятник) Марфа

Гражданство
Неизвестно
Шумаево, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Петр

Рождение ребёнка
1959

Сын: Нечаев Валерий

Отец ребёнка: Нечаев Петр

Смерть
Неизвестно

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