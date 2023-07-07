Цыденов Сангади Цыренович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цыренов Цыден (Дудэн)
Рождение ребёнка
?.11.1954
Сын: Цыденов Владимир Сангадиевич
Мать ребёнка: Цыденова Мария Доржиевна?
Рождение ребёнка
07.09.1955
Дочь: Будаева Валентина Сангадиевна
Мать ребёнка: Цыденова Мария Доржиевна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыденова Роза Сангадиевна
Мать ребёнка: Цыденова Мария Доржиевна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыденов Борис Сангадиевич
Мать ребёнка: Цыденова Мария Доржиевна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыденова Татьяна Сангадиевна
Мать ребёнка: Цыденова Мария Доржиевна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыденов Сергей
Мать ребёнка: Цыденова Мария Доржиевна?
Смерть
Неизвестно