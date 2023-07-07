Цыденов Сангади Цыренович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыденов Сангади Цыренович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цыренов Цыден (Дудэн)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1954

Сын: Цыденов Владимир Сангадиевич

Мать ребёнка: Цыденова Мария Доржиевна?

Рождение ребёнка
07.09.1955

Дочь: Будаева Валентина Сангадиевна

Мать ребёнка: Цыденова Мария Доржиевна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыденова Роза Сангадиевна

Мать ребёнка: Цыденова Мария Доржиевна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыденов Борис Сангадиевич

Мать ребёнка: Цыденова Мария Доржиевна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыденова Татьяна Сангадиевна

Мать ребёнка: Цыденова Мария Доржиевна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыденов Сергей

Мать ребёнка: Цыденова Мария Доржиевна?

Смерть
Неизвестно
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