(Разоренова) Наталья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Ларионович
Рождение ребёнка
02.09.1845 ст.
Сын: Аким Ильич
Отец ребёнка: Илья Ларионович
Рождение ребёнка
28.08.1847 ст.
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Илья Ларионович
Рождение ребёнка
21.09.1849 ст.
Дочь: Фекла Ильинична
Отец ребёнка: Илья Ларионович
Рождение ребёнка
17.03.1852 ст.
Дочь: Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Ларионович
Рождение ребёнка
?.06.1854 ст.
Сын: Петр Ильич
Отец ребёнка: Илья Ларионович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Илья Ларионович
Смерть
Неизвестно