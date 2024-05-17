(Разоренова) Наталья Федоровна 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Разоренова) Наталья Федоровна

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Разоренов Федор Филиппович

Мать: Разоренова Прасковья Ивановна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Ларионович

Рождение ребёнка
02.09.1845 ст.

Сын: Аким Ильич

Отец ребёнка: Илья Ларионович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1847 ст.

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Илья Ларионович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1849 ст.

Дочь: Фекла Ильинична

Отец ребёнка: Илья Ларионович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1852 ст.

Дочь: Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Ларионович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
?.06.1854 ст.

Сын: Петр Ильич

Отец ребёнка: Илья Ларионович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Илья Ларионович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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