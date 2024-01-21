Занадолбин Федосей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1906
Дата смерти27.01.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1906
Рождение ребёнка
1926
Сын: Занадолбин Николай Федосеевич
Мать ребёнка: Занадолбина -Благинина Палагея Даниловна
Рождение ребёнка
21.07.1949
Дочь: Ромашова Вера Федосеевна
Мать ребёнка: Занадолбина -Благинина Палагея Даниловна
Рождение ребёнка
21.02.1952
Дочь: Занадолбина - Краснова Галина Федосеевна
Мать ребёнка: Занадолбина -Благинина Палагея Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Занадолбина Лидия Федосеевна
Мать ребёнка: Занадолбина -Благинина Палагея Даниловна
Смерть
27.01.1989