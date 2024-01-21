Занадолбин Федосей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занадолбин Федосей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1906

Дата смерти

27.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1906

Отец: Занадолбин Дмитрий Петрович

Мать: Занадолбина - Каптелиния Степановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Занадолбин Николай Федосеевич

Мать ребёнка: Занадолбина -Благинина Палагея Даниловна

Рождение ребёнка
21.07.1949

Дочь: Ромашова Вера Федосеевна

Мать ребёнка: Занадолбина -Благинина Палагея Даниловна

Рождение ребёнка
21.02.1952

Дочь: Занадолбина - Краснова Галина Федосеевна

Мать ребёнка: Занадолбина -Благинина Палагея Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Занадолбина Лидия Федосеевна

Мать ребёнка: Занадолбина -Благинина Палагея Даниловна

Смерть
27.01.1989
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