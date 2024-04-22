Назаров Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.06.1939
Дата смерти23.07.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1939
Рождение ребёнка
19.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.07.1971