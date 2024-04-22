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Назаров Виктор Николаевич

Место рождения

Румянцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.06.1939

Дата смерти

23.07.1971

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НН
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Место
Комментарий
Рождение
10.06.1939

Отец: Назаров Николай Александрович

Мать: Назарова Анна Федоровна

Румянцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.07.1971
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