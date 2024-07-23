Егорин Виктор Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.03.1992
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егорин Карп Иванович
Мать: Егорина Пелогея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Асубулак, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
22.03.1992