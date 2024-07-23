Егорин Виктор Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорин Виктор Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.03.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

1896 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егорин Карп Иванович

Мать: Егорина Пелогея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорина Екатерина

Асубулак, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорина Екатерина

Смерть
22.03.1992

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